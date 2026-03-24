リンクをコピーする

テクニカルポイントポンドドル、３月は方向感失う、１．３２－１．３５で振幅 1.3602一目均衡表・雲（上限） 1.3578一目均衡表・雲（下限） 1.3545ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3485エンベロープ1%上限（10日間） 1.3434200日移動平均 1.3427一目均衡表・基準線 1.3412100日移動平均 1.339521日移動平均 1.3393現値 1.335110日移動平均 1.3349一目均衡表・転