リスク警戒根強くドル高やや優勢も、値動きは限定的＝東京為替概況 ドル円は昨日の市場で159.60円台を付けた後、トランプ大統領のイランへの攻撃を5日間延期とのSNSでの発表を受けたドル売りに158.02円までドル安円高となった。158円台を維持して、少し戻して東京朝を迎えると、イランのガリバフ国会議長などが交渉を否定したこともあって、ドル高となり、午後には158.79円を付けた。もっとも値幅的には限定的にとどまっている