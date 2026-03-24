【これからの見通し】ドル高方向への動き限定的、市場は中東情勢の好転に期待も 市場は引き続き中東情勢を注視している。なかでもトランプ米大統領発言に一喜一憂している状況だ。対イランとの心理戦で、脅しと緩和を織り交ぜて妥協点をさぐるいわゆる「TACO取引」の手法がみられている。これは、関税戦争でしばしば指摘されたやり方だ。しかし、今回は実際の戦争である。イラン側は交渉のテーブルにすらついていないと