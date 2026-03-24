【新華社長春3月24日】中国吉林省四平市では温かくなるにつれ、北の地へ帰る渡り鳥の飛来がピークを迎えている。市内にはすでに渡り鳥3万羽以上が集まり「雲のように群れる」壮観な光景が広がっている。（記者/姜明明）