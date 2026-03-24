■MLBオープン戦ドジャース7ー7エンゼルス（日本時間24日、ドジャースタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのエンゼルス戦に先発登板、開幕前最後のマウンドとなったが、1試合8四死球とコントロールが定まらずに5失点。1回のマウンドは1つのアウトも取れずに降板、制球に大きな課題を残す結果となった。試合後、佐々木は「シーズン本番を