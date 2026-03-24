東京都内のコンビニでサンドイッチ1個を万引きしたとして、元タレントの坂口杏里容疑者が警視庁に現行犯逮捕されていたことがわかりました。捜査関係者によりますと、元タレントの「坂口杏里」、本名・野沢瑞恵容疑者（35）は今月17日の午後、八王子市内のコンビニで300円相当のサンドイッチ1個を万引きした疑いがもたれています。コンビニの店員が犯行に気づき、通報したことから事件が発覚しました。坂口容疑者は逮捕された際、