国会議員が所属する政党本部に寄付した際、所得税を減税する優遇制度を活用するかどうかで政党の対応が分かれている。自民党や共産党は活用する一方、日本維新の会や立憲民主党は「不適切だ」などとして認めていない。自民と維新という与党同士でも考えが異なる形となっている。（広瀬誠）「政治参加」目的減税の優遇制度は、個人による寄付を促し、政治参加の裾野を広げる目的で設けられた。個人が政党などに寄付した場合、租