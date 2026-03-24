横浜の街を象徴する巨大ターミナルである横浜駅の西口周辺は、実は相鉄グループが中心に開発をしてきた街だと知っていましたか？そんな街が、100年に一度の大きな転換点を迎えています。相鉄グループが2024年9月に発表した「横浜駅西口大改造構想」は、2040年代の実現を目指す、街全体の機能や景観、人の流れを根本から見直す壮大なプロジェクトです。戦後間もない1952年からこの地の発展を主導してきた相鉄グループが描く新たなコ