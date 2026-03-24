２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円６３銭前後と前日午後５時時点に比べ９５銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７５銭前後と同２１銭程度のユーロ安・円高で推移している。 トランプ米大統領がＳＮＳへの投稿で、イランの発電所などに対する攻撃を５日間延期すると表明し米原油先物相場が急落した。有事のドル買いの巻き戻しが加速し、ドル円の重荷