池田泉州ホールディングスが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１４７億円から１６５億円（前期比２４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１０円５０銭から１３円５０銭に引き上げたことが好感されている。 子会社である池田泉州銀行で貸出金利息や有価証券利息配当金の増加により資金利益が従来予想を上回る見込みとなったことが要