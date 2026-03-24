B ZONE GROUPと福岡のボーカルパフォーマンススクール studio flukeによるオーディション『九州Teenʼsオーディション2026』の、グランプリを含む各賞が決定した。 （関連：【画像あり】『九州Teenʼsオーディション2026』最終パフォーマンス審査の様子） 3回目の開催となった今回は、書類選考を含む3度の審査を経て、3月20日にファイナリスト6名の最終パフォーマ