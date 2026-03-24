ケイファーマ＝後場急動意。上昇率は一時１３％を超えた。きょう午後０時５０分ごろ、ＡＬＳ治療薬「ＫＰ２０１１」に関する特許出願について、米国特許庁から特許査定通知を受領したと発表しており、株価の刺激材料になったもようだ。ＫＰ２０１１に関する特許は日本と欧州、カナダ、インドで権利化が完了しており、中国で出願中となっている。 ぷらっとホーム＝一時ストップ高。同社はきょう、ブロックチェ&#