サンワサプライ株式会社は3月24日（火）、パーツの着脱により2つのサイズに使い分けられる小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）を発売した。価格は3,619円。 パームレストを付ければしっかり握れる「フルサイズ」に、外した状態であれば持ち運びやすい「コンパクトサイズ」へと変えられるマウス。作業環境に応じて、1台で2通りの使い方ができるようになっている。 パームレストの着脱はマグネット式。ホ