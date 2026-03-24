消防によりますと、きょう午後１時４０分ごろ、山形県東根市本丸で「煙が上がっている」と通報がありました。 【画像】白い煙が山から... 燃えているのは下草で、午後２時半の時点で１０ヘクタールにまで燃え広がっているということです。 この下草が燃えている周辺には木が生えているということですが、今のところ、木に燃え移ったとの情報はないということです。 また、何かを燃やしていたとの情報も今のところ入って