【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月19日・26日、NHK BSにて『The Covers スプリング・ロックフェス』の模様が放送されることが決定した。 ■ここでしか観られない圧巻のライブパフォーマンスが展開 3月19日にNHKホールからBS8Kにて生放送された“カバーズフェス”。今回は、当日のステージの模様がNHK BSにて2週にわたり放送される。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは