HANAが公式Instagramで、新曲「ALL IN」のソロビジュアルを公開。JISOO（ジス）から1週間にわたって7人分が順次公開され、3月23日に公開されたMAHINA（マヒナ）で出揃った。7人それぞれの個性が際立つ世界観に注目が集まっている。 【写真】HANA「ALL IN」ソロビジュアル（7人分）／7人のMVオフショット ■JISOO（ジス）はギターを手にクールな表情 JISOO（ジス）は、白いギターを手にして登場。シルバӦ