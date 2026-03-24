映画『SAKAMOTO DAYS』で共演するSnow Manの目黒蓮と高橋文哉が、4月21日発売の『FLIX』6月号の表紙に登場。同誌の公式SNSで公開された表紙ビジュアルに注目が集まっている。 【写真】目黒蓮＆高橋文哉『FLIX』表紙／目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会オフショット ■目黒蓮＆高橋文哉、『FLIX』6月号表紙に登場 公開されたのは、目黒が高橋の肩を後ろから抱くように寄り添い、ふたりの端正な表情