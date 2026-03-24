日本オラクル [東証Ｓ] が3月24日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.6％増の677億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の経常利益は前年同期比9.7％増の245億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の33.0％→33.8％に上昇した。 株探ニュース