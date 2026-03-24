北陸電力 [東証Ｐ] が3月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の620億円→530億円(前期は651億円)に14.5％下方修正し、減益率が4.8％減→18.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の138億円→48.6億円(前年同期は209億円)に64.9％減額し、減益率が33.8％減→76.8％減に拡大する計算