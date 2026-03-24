24日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1160、値下がり銘柄数293と、値上がりが優勢だった。 個別では川崎地質、ぷらっとホームがストップ高。アール・エス・シーは一時ストップ高と値を飛ばした。日本マクドナルドホールディングス、エスビー食品、フーバーブレイン、フジマック、モリテックスチールなど13銘柄は昨年来高値を更新。バナーズ、