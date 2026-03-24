【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。 ■乃木坂野球部がパ・リーグ6球場を訪問することも決定 今回の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子が、パ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌った