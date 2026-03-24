24日の日経平均株価は前日比736.79円（1.43％）高の5万2252.28円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1507、値下がりは59、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を83.23円押し上げ。次いで東京海上 が50.14円、フジクラ が42.45円、中外薬 が27.78円、ダイキン が24.07円と続いた。 マイナス寄与度は102