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24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ153099 -32.8 45270 ２. 日経Ｄインバ 44028 -10.95115 ３. 野村日経平均 26628 -47.3 54350 ４. 日経ベア２ 24470 0.8 125.6