大和証券オフィス投資法人 [東証Ｒ] が3月24日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の経常利益を従来予想の71.7億円→78.4億円(前期は74.9億円)に9.3％上方修正し、一転して4.6％増益見通しとなった。 業績好調に伴い、分配金を従来計画の7250円→7560円(前期は8020円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本日付で公表した資産の取得及び譲渡に伴い、2026年１月22日付