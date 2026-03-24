24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数452、値下がり銘柄数119と、値上がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、インフォメティス、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ＥｄｕＬａｂ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥなど7銘柄がストップ高。アスタリスクなど3銘柄は昨年来高値を更新。ステラファーマ、売れるネット広告社グループ、カウリス、オンコリスバイオファーマ、ＧＭＯコマースは値上がり