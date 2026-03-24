24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比35.1％減の4100億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.0％減の2916億円だった。 個別ではＮＺＡＭＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） 、ＮＺＡＭ海外債券（為替ヘッジなし） が新高値。ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジなし） 、防衛・航空