この記事をまとめると ■HWAが「EVO.R」を開発しニュル24時間へ参戦を発表した ■DTMで活躍した190E Evo.IIを現代技術でレストモッドとして再構築 ■往年ドライバーの子息とかつてのスポンサーがチームに集結する 伝説のDTMマシンが現代に蘇る メルセデス・ベンツのモータースポーツパートナーとして長年活動してきたHWA AGは2月24日、1990年代のDTMで活躍した190E 2.5-16 Evo IIをベースにした「HWA EVO.R」を2026年ニュルブル