世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。 【写真を見る】職人の高い技術力が求められるスイーツ！？「バームクーヘン」1位～5位をイッキ見! MBS清水麻椰アナウンサーが「バームクーヘン」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 プロにとっても難し