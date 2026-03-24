歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男の市川新之助が22日に13歳を迎えたことを報告した。「13歳の誕生日。2026..」と記し、ケーキでお祝いする様子を公開した。長女の市川ぼたんがケーキを差し出し、新之助がろうろくの火を消すほのぼのショット。22日にはブログやXも更新。同じ写真のほか、「人狼、、エンドレス、、」と帰宅後に人狼ゲームを楽しんだことなどを明かしていた。こ