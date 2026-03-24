現金自動預け払い機（ＡＴＭ）などの製造に必要な部品の金型を取引先に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は２４日、富士通の子会社「富士通フロンテック」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を出した。発表によると、ＡＴＭや決済などで使う端末機器の製造を手がける富士通フロンテックは遅くとも２０２４年５月以降、長期間発注する見通し