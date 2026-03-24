水俣病の公式確認から５月１日で７０年となるのを前に、原因物質・メチル水銀が流産や死産に及ぼした影響を研究してきた熊本市の医師、板井八重子さん（７８）の歩みなどを紹介したルポルタージュが英訳して出版された。板井さんは「胎児性患者や生まれなかった命のことを世界中の人に知ってほしい」と国内外への啓発につながることを期待している。（白石一弘）異常突き止める水俣病の胎児性患者は、母親の胎内でメチル水銀の