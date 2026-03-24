ユーチューバーのしなこ（30）が24日、都内で日清シスコのシリアル試食イベントの出発式に登場した。「遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド」と称したイベントで、リーダーに就任。「大好きなシリアルで皆の朝をさらに楽しくするような役割を任せてもらえることを光栄に思っています」と笑顔を浮かべた。「朝ご飯の大切さや楽しさをたくさんの方に伝えていって、多くの子供たちがすてきな1日を過ごせるようになったら」と思