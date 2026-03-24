◇ファーム・リーグ東地区楽天―日本ハム（2026年3月24日森林どり泉）11年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手が先発。2回1/3を6安打6失点で降板した。初回は1番・今川、2番・浅間を連続三振に仕留めるなど3者凡退の立ち上がり。しかし2回1死一、三塁で進藤に左前適時打を許すと、さらに明瀬の二塁打などで3点を失った。続く3回は1死から3連打を浴びたところで降板した。今季楽天に加入した前田健は、オープ