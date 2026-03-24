宮内庁は24日、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが東日本大震災の復興状況視察として25〜26日に予定していた岩手、宮城両県への訪問を延期されると発表した。両陛下に風邪の症状があり、せきが続いていることを考慮した。