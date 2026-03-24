広告撮影用にラシュモア山の前で馬にまたがるクリスティ・ノーム国土安全保障長官/Tia Dufour/DHS via CNN Newsource（CNN）今月末で米国土安全保障長官の任を退くクリスティ・ノーム氏は、ラシュモア山を背景にした自身の広告の制作費として、ヘアメイクアーティストや馬の費用に数万ドルの税金を費やしていた。CNNが入手した請求書で明らかになった。この広告を制作した国土安全保障省（DHS）の下請け業者「ストラテジー・グルー