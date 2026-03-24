「在庫が残りわずか」などの事実とは異なる文句で購入意欲を煽ったり、サービス利用に不要な個人情報を入力させたり……。消費者を意図的に騙したり、不利な条件に導いたりするようなUIやデザイン設計を「ダークパターン」と言います。その撲滅に向けた取り組みを行う一般社団法人ダークパターン対策協会が制作した啓発動画を教材として、2月19日と27日に大阪府・豊中市立第十一中学校でダークパターンの手口や対策を学ぶ授業が行