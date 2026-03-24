２年連続３Ａオクラホマシティーで開幕を迎えることになったドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）。マイナー落ちから一夜明けた２４日、韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「大砲を放った３７歳ベテランがロバーツの信頼する選手か？」との記事を配信した。ドジャースはエンゼルスとの「フリーウェイシリーズ」第２戦（ドジャー・スタジアム）で先発・佐々木朗希投手（２４）が計２回０／３を投げて８四死球５失点の大乱調