農林中金全共連アセットマネジメント（NZAM）は2月26日、上場投資信託（ETF）10本を3月19日に東京証券取引所へ同時上場すると発表した。同社として過去最大規模の取り組みで、国内外の株式・債券・REITなど主要アセットクラスを幅広くカバーする商品ラインアップを一体で提供する。農林中金全共連アセットマネジメント ロゴ今回上場するのは、「NZAM上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）」（コード：530A、信託報酬：年0.