爪を伸ばしていたり長めのネイルチップを着けていたりすると、スマートフォンを操作しようとしても爪が当たってしまい、スクリーンが反応してくれないことがあります。この問題を解決するため、アメリカの研究チームが「爪がスマートフォンのタッチに反応するようになるマニキュア」を開発しました。Modification of nail polish formulations for conductivity to operate capacitive touchscreens | Poster Board #943 - America