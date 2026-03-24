モデルのミランダ・カーが、母国オーストラリア版「marie claire」誌の表紙に登場。前髪を作った新しいヘアスタイルに、「危うく気が付かないところだった」など驚きの声が寄せられている。【写真】前髪ありもかわいいミランダ・カー、新ヘアスタイルで印象ガラリ日本時間3月23日、ミランダがインスタグラムを更新。「オーストラリア版marie claireと着せ替え遊びをして楽しかった」とキャプションを添えて、同誌で見せたル