トム・ホランド主演の映画「スパイダーマン」シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告が、全世界で一斉解禁されてから24時間で7億1860万回再生を達成。映画史上“最も視聴された予告”として新記録を樹立した。【動画】スパイダーマン＆MJの姿も 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編2002年に初めて映画『スパイダーマン』がスクリーンに登場して以来、劇場版実写映画として累計8作品が公