日本クラウン内のレーベル・PANAMの設立55周年を記念したカバー企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第6弾として、鈴木茂の「8分音符の詩」をイルカ＆スターダスト☆レビューがリメイク・カバーし、3月25日に配信リリースされることがわかった。「8分音符の詩」は、1976年に発売された鈴木茂の2ndスタジオアルバム『LAGOON』の収録曲。カバーにあたってはプロデューサー・佐橋佳幸のアイディアで2人一緒にレコーディングを行