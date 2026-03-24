日本サッカー協会は２４日、韓国遠征（２３〜３０日・天安）に臨んでいるＵ―２１日本代表において、ＦＷンワディケウケブライアン世雄（桐蔭横浜大）がコンディション不良のため不参加となり、ワッドモハメッドサディキ（ＦＣ岐阜）を追加招集すると発表した。チームは２５日まで国内で合宿し、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表といずれも韓国で試合を行う。