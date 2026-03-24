ブルース・ウィリス主演の映画「隣のヒットマン」（2001年）などで知られるアマンダ・ピート（54）が、乳がんと診断されていたことを公表した。アマンダは「ザ・ニューヨーカー」に寄せたエッセイで、両親がホスピスで最後を迎えるのと同時期に乳がんを宣告された当時の苦難な状況について明かした。 【写真】乳房切除の傷跡を公開乳がん等のため予防的手術を受けたアンジェリーナ・ジ