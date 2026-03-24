桑山小学校の閉校式 香川県三豊市の豊中地区では、児童の減少によって2026年度に5つの小学校が統合します。それぞれの学校で24日、閉校式が行われました。 三豊市立桑山小学校は、明治25年に桑山尋常小学校として誕生し、134年間地域の人たちに愛されてきました。 24日は桑山小を含む豊中地区の5つの小学校で閉校式が行われ、児童や卒業生、地域の人らが出席しました。 （宮武優 校長）「私たちの誇りを象徴する