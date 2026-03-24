この先は低気圧や前線の影響を受けて気圧の変動が大きくなる日があるでしょう。特に週末以降は気圧の低下による体調への影響が出やすくなりそうです。29日(日)は全国的に気圧低下の影響が大きい可能性明日25日(水)から28日(土)は、低気圧や前線の通過で、全国的に気圧がやや変動し、体への影響度は「中」程度の日が多くなるでしょう。気圧のアップダウンも続くため、気圧の変化に敏感な方は、頭痛やだるさを感じることもありそうで