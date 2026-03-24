記事ポイント約1,200ブースが集結する「札幌ハンドメイドマルシェ2026」が2026年4月25日（土）・26日（日）に開催会場はつどーむ（北海道札幌市）、入場料は当日券500円・前売券400円で小学生以下は無料31種類のワークショップや作家本人との直接交流が楽しめる手づくりの祭典 全国のハンドメイド作家が一堂に会する「札幌ハンドメイドマルシェ2026」が、2026年4月25日（土）・26日（日）につどーむで開催されます。雑貨・グ