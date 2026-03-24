記事ポイントパスワード不要・鍵非固定の次世代セキュリティ理論を公開5層構造の多重高層防御で73種類の攻撃に対応ランサムウェア防御率99.7％以上の設計値を実現 ポイント機構とKトラストが、新しいセキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」を公開しました。従来のセキュリティやゼロトラストを超える、次世代の最先端セキュリティ構造として位置付けられています。 ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」&#16