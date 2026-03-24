記事ポイントまふゆちゃんを救う会が白血病治療中の川口まふゆちゃんを支援するクラウドファンディングを「For Good」で開始期間は2026年3月7日(土)から4月3日(金)まで、目標金額は2,300万円中国での治療費や家族の経済的負担を支援するプロジェクト まふゆちゃんを救う会が、白血病治療中の川口まふゆちゃんを支援するクラウドファンディングを開始しました。クラウドファンディングサイト「For Good」にて、2026年3月7日(土