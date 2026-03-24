記事ポイントスイスpL LEHMANNから測定機用2軸回転テーブル「MICROシリーズ TIC35-90」が登場USB接続・Windows対応で既存の測定設備に後付け導入できる横置き・縦置き両対応で測定効率の向上と段取り時間の削減に貢献 スイスの精密回転テーブルメーカーpL LEHMANNが、測定機用途向けの2軸回転テーブル「MICROシリーズ TIC35-90」を発表しました。測定機に回転軸を追加してワークの姿勢を自在に変更できる装置で、USB接続によ